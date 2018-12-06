尼斯湖怪談再現？森林遊蕩逾15年 居民驚：看不到臉！

2018-12-06 14:34

〔即時新聞／綜合報導〕瑞士西部矛勒斯（Maules）傳說有一名頭戴防毒面具、身披迷彩斗篷的士兵，在一處森林裡徘徊15年之久，且每天都走同一條路線，不知是人是鬼，當地居民無不人心惶惶，還替其取名「Le Loyon」，外界甚至稱其「瑞士版尼斯湖水怪」。

綜合媒體報導，一名曾遇過「Le Loyon」的業餘攝影師透露，當時他距離對方十幾公尺左右，「Le Loyon」身高約190公分，穿著軍用斗篷、靴子、舊式防毒面具，「他盯著我看，然後轉身背對著我，無聲地離開」。

報導指出，一名女性宣稱，當「Le Loyon」著軍裝走出森林時，嚇到了她的孩子們，「在其那大大的、黑漆漆的面具後，看不到臉部與眼睛」。居民戴斯克勞克斯（Marianne Desscloux）也分享個人經驗，表示那是在一個下雨的星期天，「Le Loyon」如往常地別著面具，頭戴著帽子、身穿黑色披風現身，「至於他的頭呢？我不清楚，那感覺很不愉快，我希望不要再有下一次」。

報導提到，還有人說看起來像軍人的「Le Loyon」，似乎對周遭環境並不陌生，且可能在那裡遊蕩超過15年；另有人提及曾看到「Le Loyon」手上捧著一束花。不過無論如何，許多人未來應該都不會有勇氣進入該座森林了。

報導提及，負責管理森林事務的市政官員薩瓦里（Guy Savary）坦言，情況很微妙，基本上他們不反對「Le Loyon」本身，但不可諱言地他已引起當地住戶恐慌，所以打算開會討論看有沒有什麼辦法可以先找到那傢伙，規勸他別再威脅居民。然而弔詭的是，過去似未曾聽聞「Le Loyon」出現攻擊行為。

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