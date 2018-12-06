老布希國葬上硬是不唸禱文 川普特立獨行又挨罵...

川普（左）在老布希國葬中不願朗誦禱文，引發外界批評。（路透）

2018-12-06 12:39

〔即時新聞／綜合報導〕美國第41任總統喬治.H.W.布希（George H. W. Bush）日前逝世，享壽94歲，國葬於當地時間6日舉行。整場儀式除了緬懷老布希一生的豐功偉業與人生哲理外，也因難得五任美國總統齊聚一堂，則為另類關注焦點。美國總統川普過程中依舊不改我行我素本色，在全場一同朗誦禱文時，偏偏不願開口。

美國聖公會主席主教孔茂功（Michael Curry）帶領上千名與會者起身朗誦《使徒信經》，前總統吉米卡特、柯林頓與夫人希拉蕊、歐巴馬與夫人蜜雪兒皆與他人一同拿著文稿朗誦禱文，只有川普雙手交叉放在腰前，沒有要拿起禱文朗誦的意思，這樣的行為讓身為基督教徒的川普引來猛烈批評。

當日的場合也是川普上任以來，首度與歐巴馬、克林頓、卡特、小布希4位前任總統同時會面，川普與歐巴馬握手致意，梅蘭妮亞還與克林頓、卡特打招呼，川普則無。英國威爾斯親王、德國總理梅克爾也在場觀禮。

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