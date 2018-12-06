感謝反對經濟制裁 北韓：金正恩挺敘利亞打擊恐怖份子

外界認為此北韓與敘利亞之間的會談，牽制美國的意圖相當濃厚。（路透）

2018-12-06 11:44

〔即時新聞／綜合報導〕北韓外交部長李容浩於4日與敘利亞總統阿薩德（Bashar al-Assad）進行會談，李容浩捎來北韓領導人金正恩的口信，強調支持敘利亞，並祝福打擊恐怖組織順利。李容浩也稱「兩國都拒絕霸權主義的外國干涉」，外界認為此會談牽制美國的意圖相當濃厚。

綜合外媒報導，對於敘利亞政府反對國際對北韓的經濟制裁決議，李容浩表達由衷感謝，並轉述金正恩的口信。金正恩表示支持敘利亞，並祝福打擊恐怖組織的作戰順利成功，相信敘利亞能在政治與軍事上的穩定基礎上，成功進行重建。

對此，敘利亞外交部長瓦利德．穆阿利姆（Walid Muallem）也對北韓在各個國際論壇中給予敘利亞的支持表達謝意。除此之外，阿薩德還直接砲打美國，稱「美國的敵意沒有地理上的界線」，而李容浩則表示「兩國都拒絕霸權主義的外國干涉」。

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