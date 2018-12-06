全球CO2排放再創新高 中國佔碳排量1/4以上

中國二氧化碳排放量居全球首位，今年升幅達4.6%，佔​​全球排放量的4分之1以上。（歐新社）

2018-12-06 14:13

〔即時新聞／綜合報導〕儘管國際致力於減低二氧化碳（CO2）排放量，以減緩全球暖化問題，但科學家發現2018年二氧化碳排放量較去年上升2.7%，再創新高，顯示全球在對抗氣候變遷的道路上恐已「完全迷航」。

綜合媒體報導，近80名科學家所組成的研究團隊發表一份報告指出，在2014至2016年全球二氧化碳排放量放緩，一度令人以為達臨界點，未來有望下降，結果去年增長1.6%，而今年更大幅增長2.7%，不但是7年來最大升幅，二氧化碳排放量也將達371億噸的歷史新高。

其中二氧化碳排放量居首的是中國，今年升幅達4.6%，佔​​全球排放量的4分之1以上，美國二氧化碳排放量居次，同時上升2.5%，是2013年以來首次增加，歐盟二氧化碳排放量略為減少，不過總體排放量居第三，另外印度二氧化碳升幅最大，達6.3%。

負責撰寫此項報告的英國東安格利亞大學丁道爾氣候變遷研究中心（Tyndall Centre for Climate Change Research）主任勒克瑞（Corinne Le Quere）表示，全球二氧化碳排放量的增長，使《巴黎協定》所設定的目標岌岌可危。

根據《巴黎協定》規定，各國必須將全球升溫幅度限制在2℃內，若要達到《巴黎協定》的溫度目標，全球排放量必須在2020年開始下降。

挪威奧斯陸的國際氣候與環境研究中心（Centre for International Climate and Environmental Research）研究主任、共同研究人皮特斯（Glen Peters）警告，3年前各國在巴黎所議定協議後，並未反應在實際行動上，如果2017年的排放量增加還能當作個案看待，但2018年排放量增長率更高，顯示「我們完全偏離軌道」。

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