紐約開先例！ Uber駕駛將有最低時薪530元

2018-12-06 11:41

〔即時新聞／綜合報導〕叫車平台駕駛終於有最低薪資保障了！美國紐約市創舉，通過一套新的薪資標準，保障叫車平台駕駛的基本薪資收入。

綜合外媒報導，「紐約市計程車與轎車管理委員會」（Taxi and Limousine Commission）4日通過叫車平台駕駛最低薪資條例，未來紐約市區內的，「Uber」或「Lyft」等公司的駕駛，將保障基本時薪17.22美元（約530台幣），按新的工資率來算，全職叫車平台駕駛每年將多獲得1萬美元（約30萬台幣）。

據《今日美國》報導，為配合紐約市勞工最低薪資15美元（約462台幣），當局開先例制定新規範，將基本時薪上調，此舉將有8萬多名駕駛，約96%的人獲得加薪機會，該規範預計將於1月分正式上路。

計程車委員會主席米拉（Meera Joshi）說，會督促叫車平台公司在計算薪資和汽車租賃成本方面要公平、透明處理，她表示新規範可能會使民眾等待時間變長，抑或乘車價格提高，但她相信紐約人「願意多付一點錢、等待一段時間，以便駕駛人替自己和家人服務」。

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