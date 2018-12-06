要美俄遵守《中導條約》卻拒加？中國辯：反對條約多邊化

美國警告，若俄羅斯不在60天內拆除違反《中程飛彈條約》規定的軍備，就會退出這項在冷戰時期簽署限制中程核武的重要條約。（美聯社）

2018-12-06 11:11

〔即時新聞／綜合報導〕美國有意退出在冷戰時期簽署限制中程核武的重要條約《中程導彈條約》，引發全球一片譁然，中國也發聲譴責，不過中國被爆多次拒絕加入這項協議，中國立刻改口稱，這是美蘇雙邊性質的條約，反對條約多邊化。

1987年12月8日，當時的蘇聯領導人戈巴契夫與美國總統雷根在華盛頓簽訂了《中程飛彈條約》，條約規定雙方須全部銷毀所擁有的中程飛彈及其發射裝置和輔助設施，是戰後美蘇雙方談判歷史上所達成的第一個真正減少核武器數量，並徹底取消一個核武器等級的條約，不過美國總統川普日前宣布，由於俄羅斯違反條約內容，所以美國擬退出協定。

美國4日更警告，若俄羅斯不在60天內拆除違反《中程飛彈條約》規定的軍備，就會退出這項在冷戰時期簽署限制中程核武的重要條約，中國當局立刻強力譴責，呼籲美俄遵守條約的協定，認為該條約對於「維護全球戰略平衡與穩定均發揮了重要作用」、「單方面退約將造成多方面消極影響」。

不過美方爆料，曾多次要求中國加入該條約，但都遭到中方拒絕，外交部發言人耿爽昨（5日）被問到這問題時，改口表示《中導條約》是美蘇之間達成的條約，是雙邊性質的條約，中方反對《中導條約》多邊化。

有外媒指出，由於美俄受《中導條約》約束，中國當局在數十年來全力研發中短程導彈，已在該領域取得領先地位，北京當局批評美俄退出條約之舉，只是為了在檯面上盡力限制美俄，自己絕不可能加入以致自縛雙手，有網友酸：「貿易就多邊，中導就不多邊了，厲害。」

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