華為財務長被捕 他分析：美中貿易戰根本沒有停火

中國電信巨頭華為副董事長兼財務長孟晚舟（圖）在加拿大溫哥華被捕，可能會被引渡到美國受審。對此曾任醫師的作家蔡依橙認為，這代表「貿易戰根本沒有休兵。」（歐新社）

2018-12-06 10:09

〔即時新聞／綜合報導〕中國電信巨頭華為創辦人任正非的女兒、華為副董事長兼財務長孟晚舟，於12月1日在加拿大溫哥華被捕，目前傳出她可能會被引渡到美國受審。對此曾任醫師的作家蔡依橙於臉書上表示，這代表「貿易戰根本沒有休兵。」

蔡依橙指出，美國先前只是給中國一點面子，讓北京政府可以壓制內部的反彈，但美國該做的還是繼續會做。蔡依橙分析，若是只針對公司組織，並不會真正傷到中國當局，反而會苦到人民，因此美國現在瞄準的是中國公司的重要高管。

蔡依橙表示，這些「重要個人」可能在美、加都有置產或居留權，因此針對他們違反制裁伊朗禁令的逮捕就師出有名了。至於目前被捕的孟晚舟，已被認為是華為接班人，和任正非不同姓是因為她從母姓。

蔡依橙說，中國對這件事的抗議顯得很諷刺，因為從最近幾年的香港銅鑼灣書店等等事件，就可以看到中國自己是如何抓捕外國公民。

相關連結請見：

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/