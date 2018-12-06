不甩川普喊話 OPEC+同意減產 擬日減100萬桶原油

儘管美國總統川普呼籲維持產量，不過沙、俄等OPEC+仍建議減產，目前尚未就減產多寡達成共識。（法新社）

2018-12-06 10:14

〔即時新聞／綜合報導〕沙烏地阿拉伯、俄羅斯等石油輸出國組織（OPEC+）於維也納舉行會議，討論減產議題，務求穩定油價，儘管美國總統川普呼籲維持產量，不過沙、俄仍建議減產，目前尚未就減產多寡達成共識。

綜合外媒報導，在OPEC+召開會議前，美國總統川普在推特發文呼籲：「希望OPEC繼續產油，而非減產，全世界都不樂見、也不需要更高的油價！」不過阿曼的石油部長Mohammed Al Rumhy對媒體透露，OPEC與俄羅斯達成一致共識，俄羅斯將從明年起，展開為期6個月的減產計劃。

除了俄羅斯外，擁有減產豁免權的奈及利亞、利比亞也同意加入減產的行列，不過對於減產的具體規模，OPEC+內部仍有分歧，Mohammed Al Rumhy指出目前朝著減產全球總產量的1%，也就是每天減產100萬桶原油作討論，但部分OPEC+國家認為不必減產這麼多。

除俄羅斯外，OPEC成員將於今再度聚首，討論減產幅度及參與國家名單，外界認為沙烏地阿拉伯將負擔最多減產量。

國際油價今早偏軟，台灣時間6日上午10點，北海布蘭特原油每桶下跌0.07美元，為61.49美元，跌幅0.07%；西德州中級原油每桶52.64美元，每桶下跌0.25美元，漲幅0.47%。

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