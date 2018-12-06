原是動物傳染病研究中心 丹麥擬將部分難民送往偏遠島嶼...

丹麥推出新法案，擬將不受歡迎的難民送往偏遠的林霍爾姆島（Lindholm Island），島嶼上原本設有動物重病與傳染病研究中心。（美聯社）

2018-12-06 09:56

〔即時新聞／綜合報導〕丹麥對付難民出新招！該國中間偏右的政府與右派民粹主義政黨丹麥人民黨（Danish People's Party，DPP）推出新法案，擬將不受歡迎的難民送往偏遠的林霍爾姆島（Lindholm Island），島嶼上原本設有動物重病與傳染病研究中心，若丹麥國會未來表決通過，便會推行該法案。

據《CNN》報導，丹麥人民黨移民議題發言人亨里克森（Martin Henriksen）表示，他們希望那些非丹麥的民眾能夠了解，丹麥並不是對難民友善的庇護國家，假如你有著難民背景，就意味著會造成傷害或煽動犯罪。

丹麥移民部長斯陶貝格（Inger Støjberg）則說，「當你（難民）在丹麥社會中不受歡迎時，你就不應該成為丹麥人的麻煩。」斯陶貝格指出，「難民將獲得一個新的住所。」

按照法案規劃來看，預定收容那些難民的島嶼，是過去幾十年間都在研究動物傳染病的島嶼林霍爾姆島。當然，目前島上的研究中心將會進行清理，並建立一個可容納100位居民的難民中心。

該中心將住進沒有居留許可又無法被驅逐出境的外國移民，包括回到家鄉會遭遇生命危險而不能出境、有犯罪紀錄、暫時被政府拒絕庇護的難民。

亨里克森透露，該計畫的靈感來自於英國過去將犯人流放到澳洲的模式，丹麥政府的方法則是讓難民盡可能地留在島上，「我們的目標就是一直把他們留在那裡。」亨里克森指出，假如島嶼上發生任何動亂，政府將進一步在島上部署警察，並建造監獄和拘留所等等設施。

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