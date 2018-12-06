華為財務長孟晚舟遭逮 中國秒爆氣：立刻放人！

美國當局持續調查華為涉嫌向伊朗等國運送美國產品。（路透）

2018-12-06 09:25

〔即時新聞／綜合報導〕中國華為副董事長兼財務長孟晚舟在加拿大溫哥華轉機時，遭警方逮捕，孟晚舟是華為創辦人任正非的女兒。華為今早發布最新聲明表示，孟晚舟是在加拿大轉機時被捕，但強調她並未有任何不法行為；中國駐加拿大使館也發聲明，中方對加拿大警方做法，表示堅決反對並強烈抗議。

綜合外媒報導，華為可能因為涉嫌違反美國伊朗制裁令，向伊朗運送物資，孟晚舟將引渡美國受審。中國駐加拿大使館今天立刻發聲明，指加拿大警方應美方要求逮捕一個沒有違反任何美、加法律的中國公民，對這一嚴重侵犯人權的行為，中方表示堅決反對並強烈抗議。

中國駐加拿大大使館發言人也表示，中方已向美、加兩國進行了嚴正交涉，要求立即糾正錯誤做法，恢復孟晚舟人身自由，又稱將密切關注事態發展，採取一切行動，堅決維護中國公民合法權益。

華為方面，一開始先稱逮捕是「不實報導」，隨著加拿大官方聲明證實後，華為隨即發聲明表示，孟晚舟是在加拿大轉機時，被當局代表美國政府暫時扣留。不過，華為也強調，孟沒有任何不當行為，相信美加司法體系會給出最公正結論，華為會遵守業務所在國的所有適用法律法規，包括聯合國、美國和歐盟適用的出口管制和製裁法律法規。

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