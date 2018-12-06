美國波音絕密衛星技術 WSJ：遭中國「巧妙」奪取...

中國意圖取得被美軍視為高度機密的波音衛星技術，已觸動美軍敏感神經。（美聯社）

2018-12-06 08:41

〔即時新聞／綜合報導〕又偷技術！中國在衛星方面的軍事技術遠落後給美國，最近傳出中國北京當局暗中資助一家在美國洛杉磯的新創公司「Global IP」，意圖取得被美軍視為高度機密的波音（Boeing）衛星技術，已觸動美軍敏感神經。

《華爾街日報》指出，「Global IP」向美國波音訂購一顆旨在改善非洲網絡訪問的衛星，從而試圖獲取美國軍方依賴的敏感衛星技術，該款衛星所使用的技術是受到管控的美國軍用科技。追查後才發現，Global IP背後金主是中國財政部底下的金融機構「中國東方資產管理」。

該機構透過英屬維京群島的境外投資公司Bronzelink，收購了Global IP約75%的股權。報導指出，該機構高層是前中國國務院副總理耿飇之子耿志遠，由於中國國家主席習近平曾任耿飇的祕書，習近平與同樣被視為「太子黨」的耿志遠有多年交情。

Global IP委託波音打造的衛星已逐漸成形，即將進入測試階段，最快明年春季就可發射，將由科技狂人馬斯克（Elon Musk）創辦的SpaceX負責將這顆衛星送上太空軌道。美國華府官員擔憂，這顆衛星一旦進入太空、最終恐為北京所用，也或者中方會以還原工程的方式探知技術原理。

外界質疑波音明知中國政府參與其中，卻仍持續這項計畫，波音則發出書面聲明表示，公司「採取嚴格的措施，來遵守美國出口法規和保護國家利益。」

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