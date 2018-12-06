加拿大逮捕華為財務長孟晚舟 將引渡美國受審

美國當局持續調查華為涉嫌向伊朗等國運送美國產品。（路透）

2018-12-06 07:27

〔即時新聞／綜合報導〕中國華為副董事長兼財務長孟晚舟在加拿大溫哥華轉機時，遭警方逮捕，孟是華為創辦人任正非的女兒，據外電指出，華為可能因為涉嫌違反美國伊朗制裁令，向伊朗運送物資，孟晚舟將引渡美國受審。中國官方今日立刻發聲明表達強烈抗議，要求加國立刻放人。

綜合外媒報導，加拿大政府應美國的引渡要求，於當地時間本月1日在溫哥華逮捕孟晚舟，並訂於7日舉行保釋聽證，未來可能引渡到美國，該消息已被加拿大司法部發言人證實，由於孟晚舟申請禁止報導令，加國當局未對媒體做出詳細回應。

報導指出，孟晚舟被捕原因可能是因為她涉嫌違反針對伊朗的制裁，美國當局持續調查華為涉嫌向伊朗等國運送美國產品。

孟晚舟畢業於華中理工大學，於1993年加入華為，一路從國際會計部總監、華為香港公司首席財務長、帳務管理部總裁到公司副董，她建立了全球統一的華為財務組織，並建立5個共享中心，資歷相當顯赫。

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