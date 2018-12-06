老布希國葬大咖雲集 川普首度與4位前任總統齊聚

美國前總統老布希（George H. W. Bush）的葬禮於當地時間週三，在華府國家大教堂舉行。（路透）

2018-12-06 08:20

〔即時新聞／綜合報導〕美國前總統老布希（George H. W. Bush）的葬禮於當地時間週三，在華府國家大教堂舉行，葬禮上冠蓋雲集，英國威爾斯親王、德國總理梅克爾都在場觀禮，也是美國總統川普首度與4位前任總統同時會面。

《CNN》報導，在老布希的葬禮上，小布希發表悼文與父親道別，他說父親最重視的是一個人的特質，而非家世，他通常會尋找每一個人的優點，通常都能夠找到，他無限緬懷地說「對我們來說，他近乎完美」，說到「他是一個兒子或女兒，所可能擁有的最棒的父親」一句時，小布希身體顫抖、眼眶泛淚，在場3000名嘉賓則用熱烈的掌聲鼓舞他。

報導指出，這也是川普上任以來，首度與歐巴馬、克林頓、卡特、小布希4位前任總統同時會面，川普與歐巴馬握手致意，第一夫人梅蘭妮亞還與克林頓、卡特打招呼，但川普則無，特別的是，小布希與所有人握手，但他悄悄拿出糖果遞給前第一夫人蜜雪兒．歐巴馬（Michelle Obama）。

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