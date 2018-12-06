笑淚交織中與父告別 小布希難忍哽咽

2018-12-06 05:44

〔中央社〕美國前總統小布希今天在笑淚交織中送別父親前總統老布希，表示人們會懷念父親的正直、真誠與善良，最後更哽咽表示，願「最棒的父親」和早夭妹妹及不久前去世的母親團聚。

老布希11月30日逝世，享壽94歲。國葬儀式今天上午於華府國家大教堂舉行，包括現任總統川普夫婦，以及前總統歐巴馬、柯林頓和卡特都偕同夫人出席悼念。

小布希發表悼文時，在前段中不忘展現傳承自父親的自嘲幽默感，提到老布希不擅舞蹈，也很挑食、尤其不愛花椰菜，父親的這些缺點都遺傳給他。

對老布希夫婦來說，一生最大傷痛是女兒羅賓（Robin Bush）3歲那年早逝。小布希回憶，他長大後才知道，父親從未忘記妹妹羅賓，在巨大悲傷下，日日為她祈禱，「他一直相信，總有一天會再次擁抱他摯愛的羅賓」。

老布希的妻子芭芭拉（Barbara Bush）今年4月逝世。小布希說，儘管父親很堅強，但他知道，父親一直想再次緊握母親的手。他悼念到最後時再也忍不住悲傷，哽咽對父親說道：「（您是）偉大、高尚的人，對子女來說是最棒的父親。雖然悲傷，但讓我們微笑告別，您將再次抱著羅賓、牽起媽媽的手。」

老布希的喪禮，讓政治立場分裂的華府政界人士難得有平靜齊坐的一天，觀察其中微妙互動，則有親疏遠近的奧妙分別。像是小布希到場後，和川普夫婦及其他卸任總統伉儷一一握手，但小布希只有在和前第一夫人蜜雪兒．歐巴馬（Michelle Obama）握手時，悄悄遞上他從口袋中拿出看似是喉糖的物品，只見蜜雪兒笑著收下。

川普夫婦抵達現場後，兩人都和鄰座的歐巴馬伉儷握手，儘管兩人距離柯林頓夫婦及卡特伉儷較遠，但梅蘭妮亞．川普（Melania Trump）不忘向四人點頭揮手致意，川普則未轉向柯林頓夫婦的方向致意。

小布希悼念父親時還提到，老布希教會他特別的一課，就是身為總統，以摯誠為國服務、以勇氣領導國家，及以慈愛之心為國為民奮鬥的意義何在。

小布希表示，每當父親勝利成功時，會與他人共享榮耀，但遭遇挫折失敗，則會一肩承擔；老布希能和任何人相處，且善解人意，「他重視人的品格、而非血統，也不憤世嫉俗」，「他總是看到每個人好的一面」，包括當年在總統大選中擊敗父親的柯林頓。小布希說，他的兄弟姐妹最後都將柯林頓視為手足家人。

不少外國元首及代表出席老布希的國葬。立法院長蘇嘉全一早除赴國會山莊圓頂大廳向老布希致意，還到國家大教堂參加國葬典禮。

曾和老布希交手的前加拿大總理穆爾羅尼（Martin Brian Mulroney）致悼詞時，提及當年美、墨、加談判北美自由貿易協定（NAFTA）的往事，「當我們和老布希交手時，我們知道是和一位傑出、堅定且勇敢的紳士，以及真正的領袖交往」。

轉播鏡頭顯示，出席國葬儀式的川普坐在台下，聆聽眾人緬懷老布希，時而雙手環胸，時而直視前方，沒有太多表情，和身旁的第一夫人梅蘭妮亞也沒有太多互動。

川普一直認為，NAFTA是美國所簽署的最糟糕貿易協定，儘管最後是在柯林頓任內簽署，但許多談判工作是在老布希任期進行。

國葬儀式結束後，老布希靈柩運回休士頓，暫厝聖馬丁聖公會教堂（St Martin's Episcopal Church），預定明天下葬於德州農工大學老布希總統圖書館的私人墓園。

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