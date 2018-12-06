美國想重挫中國銳實力 美學者：台灣可發揮中心作用

美國學者認為，美方應強化與台合作，重挫中國銳實力。（駐美代表處提供）

2018-12-06 00:32

〔即時新聞／綜合報導〕國際評估與戰略中心（International Assessment and Strategy Center）「未來亞洲」項目主任譚慎格（John Tkacik）近期內指出，台美關係「處於新階段」，雙方能共同重挫中國銳實力，「台灣可發揮中心作用」。

譚慎格在「建構印泰新局下台美關係新架構」國際論壇中，探討「台美如何共同面對中國銳實力」問題，他認為，川普政府所提出的印太戰略讓台灣地位攀升，美方第一次在全球、地域性的戰略佈局中納入台灣，對於位處西太平洋、鄰近南海與東海，台灣有絕佳的地理戰略位置。

譚慎格表示，台灣無疑能使美國達成以自由、開放為初衷的印太戰略，川普政府這項政策即說明與台灣的合作意願，但若缺乏台灣方面或是其他戰略夥伴的意願，重挫中國銳實力的目標無法順利達成，故美方對此應多加遊說其他戰略國，向他們表明台灣的重要性。

譚慎格提到，美國正在南海實施自由航行策略，美方應將台灣的經濟海域納入巡航點，當中包含台灣擁有的南海諸島，此外，還必須尋求日本、台灣之間的合作，讓三方得以就中國東南沿海方面達成共同安全的共識。

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