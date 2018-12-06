澳科學家研發新型癌症篩檢法 僅需10分鐘知結果

2018-12-06 00:14

〔中央社〕美國有線電視新聞網（CNN）引述最新發表的研究報告報導，澳洲科學家研發一種癌症檢測方法，只需10分鐘便可偵測到身體中是否有癌細胞。

昆士蘭大學（University of Queensland）研究人員發現，癌症會改變健康細胞的DNA，癌症DNA在水中會形成獨特的結構，新的檢測法就是根據此一現象研發而成。

根據發表於科學期刊「自然通訊」（Nature Communications）的論文，新的檢測法只需確認癌症DNA的獨特結構存在，便可完成檢測，遠比現有癌症篩檢法快速。

特勞教授（Matt Trau）發表聲明說：「癌症DNA分子所形成的立體奈米結構，完全不同於正常的DNA，這一發現是重大突破，得以產生全新的檢測方法，可以非侵入的方式在任何組織型態中檢測癌症，包括血液在內。」

他強調：「這得以創造出廉價且便於攜帶的檢測裝置，未來終將作為檢測工具使用，或許可以和手機一併使用。」

澳洲科學家研發的10分鐘偵測法尚未用於人類，必須進行大規模的臨床實驗後，才能用於人體身上。

目前跡象是樂觀的。研究人員指出，根據對超過200個組織與血液樣本所作測試，癌症檢測正確率達到90%。

目前僅用於檢測乳癌、攝護腺癌、腸癌和淋巴癌，但研究人員有信心，其他癌症的檢測正確率也會很高。

研究人員下一步將是進行臨床研究，以了解多早之前可以檢測出癌症，以及這項檢測是否可以用於衡量治療的效果。

他們也將研究，是否可能使用不同體液檢測癌症類型，從早期至末期等不同階段。

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