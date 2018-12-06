不構成強姦？ 西班牙「狼群」惡男輪姦案 二審維持輕判

2018-12-06 00:35

〔即時新聞／綜合報導〕西班牙自稱為「狼群」的5名惡男在2016年輪姦一名18歲女子，今年4月一審判決認為不構成「強姦」，引爆西班牙社會怒火，週三（5日）出爐的二審結果仍維持下級法院判決，5嫌僅被以罪刑較輕的性虐待罪名入獄。雙方正提出上訴。

綜合外媒報導，這起案件發生在2016年奔牛節，當時年僅18歲的女子在活動期間被5名男子強行拉走、輪流性侵，自稱是「狼群」（La Manada）的5男還用手機拍照記錄，並在社群軟體吹噓。檢方後來以強姦罪名起訴5男，並求處22年10個月徒刑。

週三，西班牙納瓦拉（Navarra）地區的高等法院維持今年4月出爐的一審判決，5名惡狼僅因性虐待罪被處9年監禁，理由是影片記錄下受害者被動順服的模樣，被認定被告沒有使用「致傷暴力或安全威嚇」的手段，因此不構成強姦。

值得注意的是，高等法院5名法官中，有2名男法官認為被告利用恐嚇手段威脅受害人，讓對方落入陷阱無法逃脫，要求判處約14年徒刑。但這項建議被另外3名法官以占多數否決。

今年4月一審結果出爐時，西班牙社會大批民眾被激怒，引發全國性抗議，當局為此成立專家委員會，以改革西班牙性暴力相關刑法。現行法條規定，強姦罪名成立，必須涉及性侵犯，其中包括暴力和恐嚇。

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