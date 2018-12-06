早上7點期末考太崩潰！美男大生怒嗆殺死教授 代價15萬元

2018-12-06 00:05

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛羅里達州1名男大生，因為不滿教授把期末考安排在早上7點，對需要長時間通勤的他非常困擾，在推特上發文說想「殺死教授」，沒想到被警方逮捕，還必須付高額的保釋金。

綜合媒體報導，目前就讀佛羅里達大西洋大學（Florida Atlantic University）的20歲大學生戴可馬斯（Rafael Decomas），從家裡到學校通勤需耗費至少1.5小時，他資料結構學的教授懷茲（Karl Weiss）將期末考安排在上午7點，代表他凌晨5點就要起床，戴可馬斯不滿地在推特上PO文表示，「我要殺了這教授，先為我的預謀殺人懺悔。」（Bey I gern f***ing kill dis professor bey this is my confession to a premeditated murder）。

警方發現該則貼文後，隔天依線索逮捕戴可馬斯。他向警方表示，自己是情緒性發言，沒有真的想傷害任何人，但是最後他仍付了5000美元（約新台幣15.4萬元）才把自己保釋出獄。

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