早上7點期末考太崩潰！美男大生怒嗆殺死教授 代價15萬元

2018-12-06 00:05

〔即時新聞/綜合報導〕美國佛羅里達州1名男大生,因為不滿教授把期末考安排在早上7點,對需要長時間通勤的他非常困擾,在推特上發文說想「殺死教授」,沒想到被警方逮捕,還必須付高額的保釋金。

綜合媒體報導,目前就讀佛羅里達大西洋大學(Florida Atlantic University)的20歲大學生戴可馬斯(Rafael Decomas),從家裡到學校通勤需耗費至少1.5小時,他資料結構學的教授懷茲(Karl Weiss)將期末考安排在上午7點,代表他凌晨5點就要起床,戴可馬斯不滿地在推特上PO文表示,「我要殺了這教授,先為我的預謀殺人懺悔。」(Bey I gern f***ing kill dis professor bey this is my confession to a premeditated murder)。

警方發現該則貼文後,隔天依線索逮捕戴可馬斯。他向警方表示,自己是情緒性發言,沒有真的想傷害任何人,但是最後他仍付了5000美元(約新台幣15.4萬元)才把自己保釋出獄。

