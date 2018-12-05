美威脅退出中程飛彈條約 普廷回嗆將以牙還牙！

2018-12-05 23:15

〔即時新聞／綜合報導〕美國週二（4日）警告俄羅斯，若不在60天內拆除違反《中程飛彈條約》（INF）規定的飛彈，華府就會退出這項在冷戰時期簽署限制中程核武的重要條約。對此，俄國總統普廷（Vladimir Putin）回嗆將會以牙還牙。

綜合外媒報導，普廷今（5）日向媒體指出，美國譴責俄國違反軍備控制協議，是華府想退出該協議的藉口，「主要的理由是我們違反了某些規定，同時，和過去一樣，沒有提出我們違規的證據」。

普廷指出，有許多國家製造INF所禁止的飛彈，但莫斯科和華府遵循1987年簽署的協議而限制軍備發展，「現在看來，我們的美國夥伴認為情況發生了很大的變化、認為美國也必許擁有這樣的武器」。

普廷說：「我們的反應會是什麼？很簡單：在這種情況下，我們也會這樣做。」代表若美國退出軍備控制協議並開始製造這類武器，俄國也將發展INF禁止的飛彈。

INF被許多人視為是全球武器管控架構中的重要一部分，但這是美國和當時蘇聯之間的雙邊條約，所以它對中國等其他主要軍事大國沒有任何約束力。

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