戰狼再猛也得補稅 外傳吳京拍愛國片仍遭中國約談

2018-12-05 23:43

〔即時新聞／綜合報導〕中國軍方支持的愛國大片《戰狼2》也逃不過查稅風波！該片導演兼男主角的吳京，被知情人士指稱確實涉及稅款問題，經外界估算，恐要補繳2.3億元人民幣，約新台幣10.35億元；截至目前，吳京尚未對外回應。

綜合媒體報導，粉絲數達34萬的「路易賈」2日在微博爆料，「戰狼再猛，也得補稅，導演一份，主演一份。」該條消息後遭刪除，但經多位網友轉發，已引起熱議，普遍認為文中說的就是吳京。

繼范冰冰偷逃稅案後，中國影視娛樂圈上個月底流傳一份〈橫店工作室會議內容〉，要求各影視工作室自行查稅，據傳有17位藝人遭到約談，並限時於12月15日前補20%的稅金；多名圈內人指出，吳京就在約談名單中。

吳京的《戰狼2》去年在中國上映，講述一名中國退伍軍人捲入非洲國家中的叛亂，主角原能撤離，但憑著軍人精神，毅然投入戰場拯救同胞的故事，票房高達56.81億人民幣（約新台幣255億），登上中國國產電影票房冠軍。

《第一財經週刊》的「中國最具商業價值明星榜」中，2016年沒上榜的吳京憑著《戰狼2》聲勢水漲船高，在2017年竄升到第七名。

吳京疑似約談補稅的消息一出，有中國網友調侃，「愛國難道還要交稅嗎？」、「我尋思著愛國了，怕是可以不繳了吧！」微博知名用戶也模仿片中台詞，留言道：「犯我中華者，雖遠必誅。逃我國稅者，雖遠必追！」

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