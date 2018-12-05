廚藝闖出名號！全球最老YouTuber 107歲印度老奶奶辭世

馬斯坦娜瑪最知名的拿手菜色是「西瓜雞」，做法是將調味後的雞肉放進挖空的西瓜內，至今已突破1000萬點閱。（圖擷取自YouTube）

2018-12-05 23:18

〔即時新聞／綜合報導〕全球最年長的知名YouTuber「馬斯坦娜瑪」（Granny Mastanamma）是一名107歲的印度老奶奶，藉由在網路上展現廚藝而聞名全球，不過她的曾孫4日卻發布馬斯坦娜瑪的下葬影片，宣布這名老奶奶已辭世。

據《英國廣播公司》（BBC）報導，馬斯坦娜瑪住在印度東南部的一個小村莊，她和她的曾孫於2016年8月在YouTube平台創立「鄉村美食」（Country Foods）頻道，上傳許多烹煮印度鄉村佳餚的影片，讓馬斯坦娜瑪的和藹微笑與別出心裁的廚藝成為招牌，迄今累積122萬網友訂閱。

報導指出，馬斯坦娜瑪最有名的拿手菜色是「西瓜雞」，她將調味後的雞肉放進挖空的西瓜內，而這段影片至今締造1193萬次點擊。BBC主持人卡朗巴雷克（Onkar Karambalekar）曾表示，「她對傳統印度料理的獨特見解使她成為名人。」

據了解，鄉村美食頻道在6個月前停止更新，直到12月3日該頻道才上傳一段「馬斯坦娜瑪最後的人生旅程」影片，直播她的送葬儀式；並且又在4日發表「願您安息，馬斯坦娜瑪」的下葬影片，正式宣布這名人瑞老奶奶與世長辭，許多網友因此感到不捨，紛紛留言悼念。

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