清剿義大利最強黑手黨 歐洲4國聯手逮捕90人

歐洲4國警方今日展開聯合掃黑行動，清剿義大利黑手黨「光榮會」。（法新社）

2018-12-05 21:58

〔即時新聞／綜合報導〕歐洲4國警方今日展開聯合掃黑行動，清剿義大利黑手黨「光榮會」（'Ndrangheta），逮捕至少90名幫派分子，查獲4噸古柯鹼和140公斤搖頭丸。

綜合外媒報導，「光榮會」發源自義國南部卡拉布里亞（Calabria），被視為最強大的義國黑手黨組織，勝過西西里島的「Cosa Nostra」和那布勒斯的「克莫拉」（Camorra）。「光榮會」被認為控制了歐洲80%古柯鹼交易，旗下有6000人，嚴重影響歐洲治安。

這次由歐洲檢察官組織（Eurojust）負責協調的掃黑行動「Pollino」，比利時、義大利、德國和荷蘭共約有數百名警察參與，搜查地點包括義式餐館和冰淇淋店。

官員表示，警方在這4個國家的店鋪、企業和住家查獲數百萬歐元的洗錢資金。據信，「光榮會」有數名「高級」成員被逮。

義大利首席掃黑檢察官迪拉霍（Federico Cafiero De Raho）對於行動結果給予祝賀，但他也警告，「顯然我們沒有通過這次行動擊敗光榮會，光榮會非常強大、非常富有」。

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