愛女全身80％嚴重燒傷 父捐皮救女還謊稱在外打工

2018-12-05 23:46

〔即時新聞／綜合報導〕中國有名高三少女，日前在家受到瓦斯氣爆波及，造成全身嚴重燒傷，但因為燒傷範圍過大，需要移植皮膚進行治療；結果少女父親趕緊捐出自己一條腿的皮膚給女兒醫治，為了不讓女兒自責與擔心，還刻意聯同妻子謊稱自己去外地工作所以沒去探病，現在雖然少女父親已經復健到能下床行走，但仍在為女兒籌措治療費而四處奔波。

綜合外媒報導，這位住在中國河南的17歲少女李辰璽，從小便與父母非常親近，且善解人意，與弟弟的感情也非常好；但在今年10月時，李辰璽家中發生瓦斯氣爆意外，造成她全身80%的嚴重燒燙傷，被送到醫院急救時，一度發出病危通知書；而且因為李辰璽傷勢嚴重，必須要移植皮膚治療，但是買皮需花費30萬人民幣（約新台幣134萬元），最後李父在與醫生討論後，毅然決定把左腿的全部皮膚捐給女兒。

所幸李辰璽在經過多次手術後，已經從鬼門關撿回一條命，不過李父與李母為了不讓李辰璽擔心，決定對女兒隱瞞父親捐皮的事情；在李辰璽向李母詢問李父怎麼沒來探病時，李母還謊稱父親臨時有事，去外地處理工作的事，但其實李父也在醫院裡進行復健，希望能儘早下床去見女兒。

這次的氣爆意外，也讓家中經濟原本就不寬裕的李家更是雪上加霜，醫療費已經開銷到人民幣130多萬元（約新台幣584萬元），而李父在復健到能下床後，也仍在外頭為籌措醫療費而奔波；不過好消息是，有熱心人士透過集資平台籌措了人民幣11餘萬元（近新台幣50萬元），而李家的鄉親鄰居也募捐了1萬多元（近新台幣5萬元），醫院裡的醫護人員、病友也紛紛慷慨解囊，近日在李家的遭遇曝光後，也有多位當地居民前往醫院捐助了幾千元，希望透過社會的力量，能幫助李家度過難關。

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