17歲少年想跳「糞池」自殺 跌倒扭到腰計劃失敗

馬來西亞雪蘭莪州安邦今天下午有一名17歲少年，企圖跳進深達3公尺的「化糞池」自殺。（圖擷取自馬來西亞《中國報》）

2018-12-05 21:58

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞雪蘭莪州安邦今天下午有一名17歲少年，企圖跳進深達3公尺的「化糞池」自殺，結果過程不小心跌倒扭到腰，及時被員警救起。

據馬來西亞《中國報》報導，這名少年今天下午3點左右擅自潛入污水處理站，並打算跳進3公尺深的化糞池。當地消防員在獲報後，第一時間便迅速趕往現場，結果該名少年在闖入污水處理站的過程中，突然跌倒弄傷了腰部，當他再次爬起、嘗試跳入糞池時，員警則立即翻過籬笆，衝上前將他拉下來。

據了解，事後警方將少年送往醫院治療，而該少年企圖輕生的原因仍有待釐清。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/