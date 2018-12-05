民主派議員抗議當局操控選舉 香港立法會首次質詢喊停

民主派立法會議員們趁香港特首林鄭月娥（右二）5日進入立法會接受質詢時示威。圖僅為示意。（中央社）

2018-12-05 23:16

〔即時新聞／綜合報導〕香港民主派立法會議員朱凱迪，日前參與元崗新村村民代表選舉，被選舉主任取消參選資格，民主派立法會議員們趁香港行政長官林鄭月娥5日進入立法會接受質詢時示威，最後因議員持續叫喊，會議被迫暫停，這也是質詢時間首次因為議員抗議而沒有進行。

綜合媒體報導，民主派的朱凱迪先前參選村民代表，卻疑似因其「港獨」的政治立場被裁定提名無效，香港特首林鄭月娥5日剛進入會議廳，準備接受立法會質詢問答時，多名民主派議員用中英文高呼「林鄭月娥操控選舉可恥」、「政治審查可恥」的口號，期間立法會主席梁君彥曾要求民主派的毛孟靜、朱凱廸及陳志全離開，陳志全還一度被保全抬離現場。

然而，由於多位議員仍持續高喊口號，梁君彥最終稱「太多議員叫囂」，宣布暫停會議，這也是首次因議員示威抗議，導致質詢問答尚未開始就直接宣告結束。民主派的毛孟靜批評梁君彥濫用職權，表示自己才高喊一句「可恥」就被驅逐出場，表示當局打壓言論自由，民主派不會低頭；建制派則批評民主派「不懂規矩」、「不講禮貌」，認為應該修改《議事規則》，確保會議可以運作。

林鄭月娥事後則表示，很遺憾這次的質詢被取消，會和立法會密切溝通，盼下一次質詢環節可以順利進行。

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