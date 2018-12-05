住家小＋孩子同房 香港夫妻每月行房僅3.7次

2018-12-05 22:17

〔即時新聞／綜合報導〕香港家庭計畫指導會（家計會）1項大型調查發現，香港夫妻每月的平均行房次數約3.7次，最大原因被歸類於居住空間狹小及與孩子同房。家計會建議，行房次數不代表性生活好壞，而性生活是婚姻和諧的重要因素，利用創意安排行房時機，主動製造獨處機會。

綜合外媒報導，家計會自1967年起，每5年會進行1次「香港家庭計劃、知識、態度及實行調查」，對象為15至49歲已婚夫妻或同居伴侶，最新一次調查於去年8月至今年6月進行。

最新調查訪問1514名女士及1059名配偶，共2573人，發現香港夫妻每月平均行房3.7次，較上次調查4.4次少16%，更有9.8%的女性和11%的男性超過1個月未曾行房。

據台灣男性學醫學會去年8月公布的調查，亞洲地區夫妻的平均行房次數為6次，台灣夫妻4次，中國5次，最低的是日本僅有3次，香港夫妻的行房次數只比日本高。

根據調查，27.2%男性與27.4%女性認為居住空間狹小會影響性生活，數據都比上次調查高出10個百分點。有27%的受訪者則認為。和孩子同住一房是降低行房次數的原因之一。

家計會指出，行房次數並非衡量性生活品質的標準，有80%受訪者滿意婚姻生活，滿意目前的性生活也有70%。但性生活在婚姻中佔據重要角色，不容忽略，建議夫妻可以利用創意，彈性安排行房時間及空間，如趁著孩子、家人外出時，或是主動製造獨處機會，享受夫妻間的親密時光。

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