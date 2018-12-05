全球精品業首例！ 香奈兒宣布禁用野生動物皮

2018-12-05 20:08

〔即時新聞／綜合報導〕法國精品龍頭香奈兒公司（Chanel）4日宣布，往後將不再使用野生動物皮作為商品原料，而此舉也讓香奈兒成為全國首間決定棄用蛇皮、鱷魚皮及蜥蜴皮等動物皮革的精品業者。

據《BBC》報導，香奈兒時尚事業總裁帕夫洛夫斯基（Bruno Pavlovsky）指出，現今要找到高品質又沒有道德疑慮的皮革愈來愈難，因此他們決定將野生動物皮革列入禁用名單。而被稱為時尚界「老佛爺」的香奈兒資深設計師拉格斐（Karl Lagerfel）也強調，這項決定是出於品牌的自發性行為，並非受誰強迫。

報導指出，此舉受到環保人士的歡迎，讓善待動物組織（PETA）在得知消息後，在Instagram張貼一張壓有「勝利」字樣的狐狸照，以示贊同香奈兒的舉動，並希望此舉能對其他品牌有帶頭作用。

據了解，香奈兒網站4日已將蟒蛇皮包下架。不過帕夫洛夫斯基也表示，其他現存的相關產品還需要時間消化，未來香奈兒將會把重心放在開發一般皮革及從農業食品中取得的材質上。

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