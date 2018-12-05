中國男擅闖美軍事禁地拍照 被捕後辯稱：我只是迷路的洗碗工

2018-12-05 20:04

〔即時新聞／綜合報導〕中國一名男子趙乾里（Zhao Qianli）9月涉嫌擅闖美國佛州一處隸屬於美國空軍的軍事禁地，並且拍攝內部建築設施，遭到警方逮捕，而他竟向警方辯稱：「我只不過是一名來自紐澤西州的迷路洗碗工。」

綜合外媒報導，美國聯邦檢察官上週對20歲的趙乾里起訴，指控他涉嫌擅闖軍事禁地並且拍照，如罪名成立，最高將面臨1年有期徒刑，目前他仍被拘留中，保釋金為25萬美金。

報導指出，當時趙乾里沿著贊崔利泰勒堡歷史國家公園（Fort Zachary Taylor State Park）內的海灘，繞過柵欄和周圍眾多豎立著「軍事重地請勿入內」的警告標語，直接走入西島市海軍航空站（Naval Air Station Key West），最後他沿著圍牆行走，成功闖進基韋斯特海軍航空兵基地。

聯邦調查局透露，趙乾里在闖入軍事禁地數分鐘後即被發現，警方從他的手機和數位相機中找到數張基地內的設施照片，事後他被判坐牢2個月。據了解，趙乾里的簽證在被捕時已經過期一週。

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