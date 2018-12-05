港媒實測：中國居住證個資外洩風險高

2018-12-05 17:58

〔中央社〕港媒實測發現，中國近日發放的港澳台居民居住證，外洩個資風險極高，只要持中國市面就可買到的身分證讀卡器，就可隔空讀取及列印居住證內的個資；領卡的港澳台居民已深陷隱私危機。

香港01報導，港澳台居民居住證採用無線射頻識別系統（RFID）技術。香港01記者在深圳華強北一間店舖，以人民幣數百元購入讀卡機，這個讀卡機原只作讀取同樣採用RFID技術的中國身分證。

這名記者邀擁有港澳居住證的香港民眾張敏銳（Jerry）作測試，發現讀卡器起初只能讀取Jerry的姓名，其他資料未能成功讀取。

不過，經向讀卡機生產商索取可讀取港澳台居住證的升級軟體，廠商職員只要求提供機身編號，並要記者簡單回答公司名稱及讀卡器所作用途，不消5分鐘便可透過電郵取得升級軟體。

報導指出，獲得升級後，Jerry手上的居住證只需要在讀卡機上輕輕一掃，發出「嘟」一聲，卡上正反兩面的資料便可於電腦上查閱，電腦更會自動儲存獲取的資訊，如有不法之徒利用讀卡機犯案，外界不會察覺被盜資訊從讀卡器獲取。

報導還指出，讀卡機還可把卡上證件相片獨立儲存成另一個圖檔，證件照片有可能被用於其他不法用途，更可把整份居住證資料及證件照片列印出來。

根據報導，經多項測試發現，這部讀卡機最遠可隔空6公分讀取居住證卡上的資料，包括姓名、地址、回鄉證號碼及相片等資料。即使把居住證放入錢包內，或夾著多張卡片，讀卡器仍可讀取居住證的資料。

報導指出，隨後再夾雜有RFID技術的信用卡作嘗試，發現多張RFID卡互相干擾，未能成功讀取；但如果居住證並非與其他RFID卡整齊疊起，並露出約3至4毫米的卡邊，讀卡器仍能成功讀取資料，十分靈敏。

長居廣東中山市的Jerry說，沒預料讀卡機可輕易取得居住證資訊，感到十分驚訝。他認識且現居於中山的港人均已申請居住證，會提醒他們格外小心。

Jerry說，現在居住證不能用於銀行申請貸款及信用卡，而且他的存款大多擺放於香港銀行，相信即使資料外洩也不會對自身造成太大影響。不過他認為，攜帶居住證外出仍是「可免則免」。

報導引述香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，RFID技術一般會加設加密鑰匙，惟一旦不慎對外洩露，同樣未能保障持卡人的個人私隱。他指出，RFID技術設計目的是為方便寫入資訊，不排除部分RFID技術的資訊沒有進行加密。

方保僑說，居住證及香港新智慧身分證同樣有風險被他人獲取，建議兩證辦理機構不應擺放太多不必要資訊，以防他人獲取持卡人資訊，並可追蹤持卡人的去向。

他說，中國居住證就包含個人資料及住址，歹徒容易追查及追蹤卡主，上門進行詐騙等不法行為。

前線科技人員議政小組成員賀穎傑坦言，擺放於身分證及信用卡等加密技術永遠未能保證安全。他建議擔憂的市民購入防RFID讀取的錢包，或選擇以錫箔紙包裹含RFID技術的卡片。

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