手機終於可行動上網！ 古巴明起開通行動網路

古巴國營電信商ETECSA宣布，從週四（6日）開始，古巴民眾的手機能夠全面連網，首次可使用行動網路服務上網。（路透）

2018-12-05 17:35

〔即時新聞／綜合報導〕手機終於可上網了！古巴國營電信商ETECSA宣布，從週四（6日）開始，古巴民眾的手機能夠全面連網，首次可使用行動網路服務上網。

綜合外媒報導，古巴是全球最後幾個手機還未連網的國家，在共產政權管轄下，古巴1120萬國民有一半擁有行動電話，但其中並非所有人都有錢使用網路。

ETECSA高層在4日晚間宣布，6日起將陸續向手機用戶發送行動上網服務開通的提示訊息，用戶收到後就可使用手機上網。

ETECSA也推出4種30天方案，最便宜的600MB要7美元（約新台幣215元），最貴約30美元（約新台幣923元）4GB，用戶也可不綁方案，依據上網流量計費，100MB收費10美元（約新台幣300元）。

《路透》指出，行動網路服務對許多古巴人仍是遙不可及的，因為當地每月平均薪資約為30美元。58歲的蒙蒂爾（Joaquin Montiel）是古巴國營公司員工，但每月不到20美元（約新台幣615元）的薪資無法讓他買到有3G功能的手機。

目前，古巴民眾主要通過全國約1800處公共無線網絡熱點和網咖上網，約6萬個家庭已在家中接通網路服務。

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