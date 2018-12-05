「英川對話」促成人 95歲杜爾從輪椅站起送別老布希...

在助手攙扶下，95歲的杜爾勉強起身，用僅剩左手向老布希靈柩敬禮，場面令人動容。（歐新社）

2018-12-05 17:26

〔即時新聞／綜合報導〕美國第41任總統喬治‧布希（下稱老布希），11月30日逝世，享耆壽94歲，覆蓋美國國旗的靈柩置於華府國會山莊圓形大廳，開放民眾追悼，二戰老兵、95歲的共和黨大老杜爾（Bob Dole）也特地來送老友最後一程，癱瘓坐輪椅進場的他，在助手攙扶下，勉強起身，用僅剩左手向靈柩敬禮，場面令人動容。

綜合美國媒體報導，前參議員、1996年共和黨總統候選人杜爾推著輪椅，進入國會山莊的圓形大廳，杜爾二戰期間加入美國陸軍，在義大利戰場上受重傷，此後右手和右臂失去了功能，在他的倡議下，1990年時任美國總統的老布希簽署了美國殘障人士法案，確保殘障人士的各項權益，老布希連任失敗後，1996年杜爾代表共和黨競選美國總統，但敗給尋求連任的柯林頓。

儘管高齡95歲行動不便，杜爾仍推著輪椅進入國會山莊，送老戰友最後一程，在助手攙扶下，杜爾勉強起身，用僅剩左手向老布希靈柩敬禮，場面令人動容。

杜爾長期友台，努力促成台美雙方高層交流，據傳川普上任後的「英川對話」就是其一手促成。

相關影片請見：

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/