規模7.5強震後 新喀里多尼亞又遭7.0強震襲擊

法屬新喀里多尼亞稍早又受到7.0強震襲擊。（擷取自NOAA）

2018-12-05 15:29

〔即時新聞／綜合報導〕法屬新喀里多尼亞近海今天中午12時許接連發生芮氏規模7.5、6.0兩起極淺層強震，當地稍早又發生芮氏規模7.0強震，不過地震相關災情現仍不明，目前南太平洋暫無海嘯警報。

根據美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）公布的觀測資訊，當地最新一起強震發生在台灣時間今天下午2點43分許，芮氏規模達7.0，震央位於南緯22.0度、東經169.6度，震源深度與稍早的2起強震同為10公里，均屬極淺層強震。

據USGS的數據，稍早兩起強震分別發生在台灣時間今天中午12點14分及12點18分，芮氏規模分別為6.0及7.5，震央分別位於「南緯21.9度，東經169.3度」及「南緯21.9度，東經169.4度」。

太平洋海嘯預警中心（PTWC）稍早針對規模7.5的強震發布海嘯警報，指地震震央1000公里範圍內的陸地可能會受到海嘯波襲擊，浪高可能達1至3米高，不過截至今天下午3時止，鄰近的新喀里多尼亞及萬那杜尚無海嘯引起的災情傳出。

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