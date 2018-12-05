英女王「這句話」超霸氣 一秒讓美前第一夫人融化

2018-12-05 16:02

〔即時新聞／綜合報導〕美國前第一夫人蜜雪兒歐巴馬（Michelle Obama）3日到倫敦宣傳新書，並回憶2016年拜訪溫莎城堡時的緊張心情，當時自己因為腦海中的各種禮儀規範而嗡嗡作響，但英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）僅用一句話，就讓她放鬆下來。

《CNN》報導，蜜雪兒近期前往英國宣傳回憶錄《成為這樣的我》（Becoming），她回憶，2016年要見女王時十分緊張，腦海中不斷重複著各種王室禮儀，然而女王卻非常淡然地告訴她，「全部的禮儀都是垃圾」，要她隨意一點。對女王，蜜雪兒如此形容到「她聰明、有趣且誠實」，還透露丈夫歐巴馬也是女王的崇拜者，因為女王讓他想起自己的祖母。

報導表示，蜜雪兒還與主持人談論美國目前的政治局勢及對公民權利進步的看法。祖父母輩受到吉姆克勞法，即對有色人種實施種族隔離制度的法規影響，「我們誤以為歐巴馬能在8年內抹去數百年的歷史，這太荒謬了。」蜜雪兒致力於改變根深蒂固的文化，即使並不容易，或偶而會走回頭路，但仍要堅持進步。

報導提及，當主持人詢問她對於自己成為「希望的象徵」的想法時，蜜雪兒透露，她有時仍在努力地相信自己。即使擁有高人氣，蜜雪兒依舊坦承自己有一點冒名頂替症候群（imposter syndrome），有時會覺得別人不該認真待她。

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