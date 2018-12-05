說到做到！上任秒賣「空軍一號」 這位新總統要改搭商用機...

墨西哥新總統決定出售總統專機，目前已停放在美國南加州待價而沽。（法新社）

2018-12-05 15:17

〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥新總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）於2日就職，馬上做出讓他國總統難以望其項背的創舉，那就是要將總統專機「空軍一號」出售，未來要出國時，可能與平民百姓一樣搭乘商用機。

綜合媒體報導，羅培茲歐布拉多剛上任便有大動作，要出售總統專機「Boeing 787-8 Dreamliner TP-01」，並將收入用於幫助國內較為貧窮的社區。其實賣飛機的構想早已在他腦中醞釀，羅培茲歐布拉9月搭機時就表示自己不會搭乘總統專機，「當我們國家的貧窮情形如此嚴重，我卻登上如此奢華的飛機，這樣的行為令我感到尷尬、羞愧。」

羅培茲歐布拉如今實現自己的承諾，就職僅一天便搭乘商用機到墨西哥維拉克魯茲，他的專機則飛到美國南加州後勤機場待價而沽。這架專機2012年11月由墨西哥政府花費2.18億美元採購，且要到2016年才能啟用，引發外界論戰。墨西哥財政部秘書表示，從現在開始，專機的出售、使用及其必要的資訊將向外界公布，官方還計畫出售約60架飛機與70架直升機。

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