猛！百年小鎮打雪仗違法 9歲童說服官員解禁開砸

美國科羅拉多州塞弗倫斯鎮一名9歲男童貝斯特，疑因不滿當地法律禁止朝鎮內人事物丟雪球，日前赴鎮議會發表演說，並成功說服官員中止該項百年禁令，還從鎮長手中接下鎮內史上首顆雪球，他笑稱弟弟是頭號要砸的目標。（美聯社）

2018-12-05 15:30

〔即時新聞／綜合報導〕美國科羅拉多州塞弗倫斯鎮一名9歲男童貝斯特（Dane Best），疑因不滿當地法律禁止朝鎮內人事物丟雪球、認為法條過時，當地時間週一著正裝打上啾啾赴鎮議會發表演說，並成功說服官員中止該項百年禁令，還從鎮長麥克里歐德（Donald McLeod）手中接下鎮上史上首顆雪球，他笑稱弟弟是頭號要砸的目標。

綜合媒體報導，鎮內明文禁止朝任何人、樹木、動物、建築物與車輛扔石頭或發射物，連丟雪球也不行，貝斯特與同學們聞訊難以置信。貝斯特表示，「我想在無須惹上麻煩的前提下砸雪球」，並指長達百年的既有法條已過時，他盼鎮議會能豁免雪球大戰的相關規定。

當地時間週一，就讀小學三年級的貝斯特，頂著貝克漢頭、身穿粉色上衣與深灰色長褲、領口處打上黑色蝴蝶結，前往鎮議會，並在母親的協助下，秀出兩人事先討論準備好的建言，告訴官員們為何打雪球應合法化，此舉可以鼓勵孩子們冬天在外頭玩耍，防止肥胖、過動、焦慮與憂鬱情緒上身。

貝斯特指出，許多同學均認同該項法條應有所改變，並以寫信與意見書的方式聲援。貝斯特也把該批文件的副本交給鎮議會查閱，直言「塞弗倫斯的小朋友們想像其他國家一樣可以打雪仗，且不用冒著違法的風險，甚至有發聲的機會與權利」，同時承諾不會在丟雪球時不會在裡面藏石頭傷人、毀損公物與私產。

塞弗倫斯鎮管理員助理雷特柯克（Kyle Rietkerk）提到，在當地打雪仗違法，但鎮上領導們認為，該鼓勵孩子們相信有改變法律的權力，而貝斯克是第一名願意出來挑戰的。貝斯特結束演說後，董事會也進行投票，並一致通過取消原有的禁令，現場瞬間響起家長與孩童的歡呼聲。

貝斯特俏皮地說，解禁後他第一個要砸的就是4歲的弟弟，且鎮長還會確保他的「夢想成真」。據了解，禁令正式解除後數分鐘，貝斯特與弟弟戴克斯（Dax）從鎮長手中拿到鎮內有史以來首批合法雪球。

貝斯特的母親布魯克（Brooke）透露，兒子有天回家問她是否能改變法律，她回應自己沒有這個打算，但如果他想，兩人可以一起想辦法。家人們也很驕傲貝斯特主動做出改變。祖父瑞克（Rick）提及，貝斯克個性膽怯害羞，當孫子告訴他要做這件事時，他除了祝福好運，還讚賞他很勇敢，做了祖父當年沒能做到的事。

據悉，貝斯克最近發現另一項奇怪的法條，而且他「又違法了」，譬如鎮上規定，若要豢養寵物，只能擁有三隻貓或狗，但貝斯特卻養了一隻豚鼠，可能也需要去改變一下。

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