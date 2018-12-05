史無前例​​！追悼老布希 美海軍將出動21架戰機衝場致敬

美國海軍將以史無前例的21架「追思致敬隊形」飛越老布希葬禮現場，為這名海軍老兵致上最後敬意。（美聯社）

2018-12-05 14:09

〔即時新聞／綜合報導〕美國第41任總統喬治‧布希（George H.W. Bush，下稱老布希），11月30日逝世，享耆壽94歲，身為第一位海軍航空兵出身、也是最後一位打過二戰的美國總統，6日美國海軍將以史無前例的21架「追思致敬隊形」飛越老布希葬禮現場，為他致上最後敬意。

據《美國海軍研究協會新聞》（USNI News）報導，6日老布希靈柩將移往布希總統紀念圖書館後方的私人墓園安葬，美國海軍將出動來自8個中隊（VFA）的共30架F/A-18「大黃蜂」戰機衝場，其中21機將組成「追思致敬隊形」（missing man formation），飛越老布希靈柩，為這名戰功卓著的老海航飛行員致上最後敬意。

一名海軍航空兵軍官透露，這種規模的「追思致敬隊形」史無前例，美國海軍大西洋戰鬥機聯隊指揮官親自上陣領導這個龐大隊形，他的座機被漆上「President George H.W. Bush，41」茲以紀念。

美國海軍大西洋航空部隊司令凱利少將（Roy Kelley）在聲明中指出：「能被選中參與這個紀念隊形，是飛行員所能獲得的最高殊榮」，他強調：「除了擔任我們的總統外，他還是我們的弟兄，在二戰期間從航空母艦上多次執行飛行任務，為我們的海軍和國家所做的貢獻，值得如此紀念。」

以老布希為名的尼米茲級核動力航母第10號艦「喬治·H·W·布希號」，在2009年下水時，老布希親自出席，同時與航母成員們一直保持聯繫，屆時歷任「喬治·H·W·布希號」的指揮官都將會出席葬禮，目前在這艘航母上服役的115名水兵也會前往安德魯空軍基地，護送這位老總統的靈柩走完最後一程。

所謂「追思致敬隊形」（Missing man formation），通常舉行場合是葬禮或紀念儀式，由飛機飛過典禮上空，表達對逝去者的懷念與敬意，一般會以4架飛機的空中分列進行，空中分列中其中一架快速爬升，向逝去者致敬，也代表他長留天際，不再回來，目前還不知道美海軍如何安排21架「追思致敬隊形」。

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