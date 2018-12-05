看到女人就躲？男性求自保 MeToo反使女性陷入孤立

「#Me Too」運動幫助不少受害女性出一口氣，但也有男性反怕被誣告性侵，為了自保開始與女同事劃清界線，避免公事外的一切交流與接觸。（法新社資料圖）

2018-12-05 12:28

〔即時新聞／綜合報導〕今年從美國好萊塢引爆的「#Me Too」反性侵性騷擾運動，已經擴散至全球，幫助不少受害女性出一口氣，但也有批評稱性騷擾與性侵事件的謊報數量增加，男性反怕被誣告性侵。在此風潮下，有男性為了自保，開始與女同事劃清界線，避免公事外的一切交流與接觸。

據《彭博》報導，為了自保，華爾街的男性不再和女同事共進晚餐、搭飛機時不坐在女同事旁、訂房時和女同事訂不同樓層、避免和女同事單獨會面，一位理財顧問表示，現在光是雇用女性，事實上就已構成「未知風險」，萬一她將男性對她說的話曲解該怎麼辦？

報導指出，華爾街男性的這種作法可稱為「彭斯效應」（Pence Effect），名稱來自美國副總統彭斯（Mike Pence），因為彭斯曾表示自己避免單獨和妻子以外的任何女性用餐。而彭斯效應在金融業可能造成「性別隔離」的嚴重影響，反造成女性處境更加艱困。此外，彭斯現象並非只出現在單一產業。全美男性現在都相當注意自己在職場的舉止，他們認為面對不理性的政治正確環境，必須要謹慎自保。

前摩根士丹利（Morgan Stanley）董事總經理巴森（David Bahnsen）表示，華爾街的這種氛圍造成一種如履薄冰的感覺；而富國銀行（Wells Fargo & Co.）高級副總裁暨金融業女性協會會長埃林斯基（Karen Elinski）則認為：「女性正在思考如何因應，因為這會影響我們的事業，這真的是一項損失。」

但對於男性這種作法，法律事務所福特哈里森（FordHarrison）的職場律師齊威格（Stephen Zweig）卻指出；「若男性避免單獨和女性共事或出差，或擔心遭控性騷擾而不再指導女性，雖然可以遠離性騷擾投訴，但會直接面臨性別歧視投訴。」

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