批川普滿口謊言！美前副總統拜登有意角逐2020總統大選

美國前副總統拜登有意角逐2020年的美國總統選舉。（法新社）

2018-12-05 12:58

〔即時新聞／綜合報導〕76歲的美國前副總統拜登（Joe Biden）有意角逐2020年美國總統選舉！拜登（Joe Biden）近日表示，自己是「最有資格成為總統的人」，並透露會在兩個月內決定，是否參選下屆美國總統選舉。

綜合外媒報導，美國前副總統拜登3日於蒙大拿州（Montana）宣傳新書時表示，「我是這個國家最有資格成為總統的人，我們國家今天面對的問題，我畢生都在努力處理，包括中產階級面對的困境，和處理外交政策」。他還直言，美國不能再多給川普4年來執政，呼籲美國人民應該「選擇真相與科學，摒棄謊言與小說」。

拜登透露，他將在接下來的六周到兩個月內，做出是否角逐2020年美國總統選舉的決定，而家庭的支持與否，將是這個決定的關鍵因素，「我和我的家人需要做為一個整體來決定我們是否準備好了，我們做任何事，都是以家庭為整體的」。

拜登是歐巴馬（Barack Obama）執政時期的美國副總統，他曾擔任德拉瓦州的資深聯邦參議員超過30年，若在2020年總統大選勝出，現年76歲的拜登，2021年1月就任總統時將是78歲高齡。

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