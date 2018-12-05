科學狂人成省思推手 世衛籌組專家團探討基因編輯後果

2018-12-05 11:27

〔即時新聞／綜合報導〕被稱為「科學狂人」的中國科學家賀建奎，宣布一對經基因編輯的雙胞胎女嬰誕生，引起全球爭議，對此，世界衛生組織正籌組專家團隊，以倫理、社會安全及學術等角度討論「基因編輯」這項技術可能對人類世界造成的影響。

根據《德國之聲》報導，世界衛生組織（World Health Organization，WHO）首位非洲籍秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）3日在日內瓦受訪指出，目前世衛正籌組包含專業學者、世衛官員及政府部門的醫療專家等人士，探討基因編輯在各領域可能造成的深遠影響，進而與成員國協商，明確規劃國際準則。

譚德塞未透露此次行動是否受賀建奎的爭議實驗影響，也拒絕推測世衛組織有無設想「基因編輯技術」未來可對公共健康醫療帶來利益，他僅強調，在基因編輯的領域內，人類必須非常小心謹慎，「在對可能後果有清楚的了解之前，任何人都不應該進行基因編輯」。

賀建奎團隊公布基因編緝寶寶在中國深圳出生後，引發全球學界撻伐，指其破壞道德倫理，賀建奎隨後也被中國當局下令徹查，122名中國科學家聯名譴責，46名律師聯合聲明，呼籲警方對賀建奎立案，慘遭相關學術人脈大規模切割、孤立。

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