耶誕精靈駕到！野地巧遇罕見白馴鹿寶寶 美到與雪地融一體

挪威奧斯陸一名24歲攝影師諾德斯芬日前在網路上分享，自己與友人前往挪威北部健行時，在一片皚皚白雪中巧遇罕見的雪白小馴鹿，宛如走進童話故事般神奇。（圖擷取自臉書粉專畫面）

2018-12-05 12:13

〔即時新聞／綜合報導〕耶誕節將至，挪威奧斯陸一名24歲攝影師諾德斯芬（Mads Nordsveen）日前在網路上分享，自己與友人前往挪威北部健行時，在一片皚皚白雪中巧遇罕見的雪白小馴鹿，並笑稱「牠幾乎與雪地融為一體」！

綜合媒體報導，諾德斯芬表示，他與一票友人上山健行，並蒐集攝影素材，未料竟在途中發現那「小巧精美的生物」，並稱雪白馴鹿「非常靠近我並對望彼此雙眸」、「牠幾乎消失在雪地中」，還說對方可能感覺到他沒惡意，看起來很冷靜，「牠表現得宛如在擺姿勢給我拍，好奇心十足又有趣，就像是小小探險家」。對諾德斯芬來說，這次的體驗神奇到彷彿走入童話故事世界裡。

報導指出，雪白馴鹿與人類相遇數分鐘後，便離開現場跑回站在森林邊的母親身邊。白色馴鹿被視為一種非常罕見的動物，不尋常的膚色外觀與遺傳突變有關，去除了皮毛中的色素，而非白化症所致，諾德斯芬拍到的小馴鹿，可能只有幾個月大。

報導提到，從釋出的照片中可見，全身雪白亮到會發光的小馴鹿，頭上長著兩隻宛如天線的細長角，張著大大的眼睛，溫馴地對著鏡頭，看起來超「卡哇依」。在部份斯堪地那維亞的民間傳說中，遇見白色馴鹿象徵著好運，2016年瑞典北部馬洛路邊，也曾發現一隻白色雄鹿引發討論。

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