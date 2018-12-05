中國人全球瘋購奶粉 光在澳洲就有40萬名代購、日寄出3萬包

中國人瘋購澳洲奶粉，澳媒統計，約40萬名代購在澳洲。（圖擷取香港《星島日報》）

2018-12-05 10:34

〔即時新聞／綜合報導〕中國自2008年發生「毒奶粉」事件之後，中國人不相信本國奶粉品質，全球大搜購，瘋狂程度讓數個國家地區對中國人採取禁限購措施，但仍止不住中國人的狂購潮，澳洲就有媒體報導，據信在澳洲就存在約40萬名中國代購者，每天能從澳洲寄出3萬個奶粉包裹。

據澳洲9號台新聞（9 News）報導，由於中國人的狂買，已經造成澳洲家長們買不到奶粉，而發出怒吼。其中，最受中國代購者歡迎A2公司所生產的白金奶粉，只要在超市一上架，就會被搶購一空，再轉售給中國的消費者。為此，A2公司還對表示「受寵若驚」，正在擴增產能，以應付狂購熱潮。

據報導，A2公司在中國已設有1.2萬家分店，但是，不少中國消費者仍比較相信從澳洲代購而進的品質，以致代購生意興隆，目前，澳洲Woolworths和Coles兩大超市都採取限購措施，每位顧客限購兩罐奶粉。

澳洲代購網絡公司Access CN的負責人王小姐（Livia Wang）估算，每天從澳新地區運往中國的包裹最少約有2萬至3萬個。

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