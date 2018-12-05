聽完CIA機密簡報...美參議員爆：沙國王儲下令殺害華郵記者

參議員寇爾克（圖中）表示，沙國王儲下令監視、殺害華郵記者哈紹吉。（美聯社）

2018-12-05 10:59

〔即時新聞／綜合報導〕華郵記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）命案，沙國王儲穆罕默德遭疑下令殺人。美國參議院外交委員會在聽取簡報後對外表示，幾乎可以認定穆罕默德是共犯之一。

綜合外媒報導，美國參議院外交委員會當地時間週二，聽取中央情報局（CIA）針對哈紹吉命案所做的機密簡報。南卡羅來納州共和黨籍參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）會後向媒體表示，他有高度信心認定穆罕默德參與命案，形容沙國王室如同破碎球般「瘋狂」且「危險」。

葛蘭姆更直言，除非存心視而不見，否則沒有人會認為沙國王室與哈紹吉命案無關。田納西州參議員寇爾克（Bob Corker）則說，沙國王儲下令監視、殺害哈紹吉，「如果他人站在陪審團面前，不用30分鐘就會因謀殺被定罪。」

然而，參院外交委員會今日的說法與美國總統川普先前的看法衝突極大，川普稱目前還無法認定穆罕默德知情，強調沙國是美國極為重要的盟友，不但在反恐上有所貢獻，也願配合控制油價。但川普在甫結束的阿根廷G20峰會上與穆罕默德無太多互動。

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