點開神秘電郵連結 她驚見自己成色情片主角...

美國芝加哥一名不透露真名的女子，2015年7月入住阿爾巴尼漢普頓旅館（見圖）時遭偷拍洗澡的畫面。（圖擷自Google）

2018-12-05 11:38

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名女子最近收到一封神秘電郵，內容傳來10多個色情網站的連結，她點進去一看，竟發現是自己在飯店洗澡時遭偷拍的畫面，氣得她怒向飯店求償1億美元天價（約30.7億元台幣）。

綜合外媒報導，美國芝加哥一名不透露真名的女子，2015年7月參加紐約律師考試，入住紐約州希爾頓全球飯店集團（Hilton Worldwide）旗下的阿爾巴尼漢普頓旅館（Hampton Inn and Suites），不料在今年9月收到神秘電郵，裡頭連結竟是當時在飯店洗澡的畫面，美國時間上週五她決定對希爾頓集團提告。

該電郵內容還威脅她，將提供更多裸照，並向她索求2000美元、每年1000美元，否則要把影片寄給她的同事。

女子認為，目前還無法確認威脅電郵的寄件人，但認為一定是飯店員工，才會取得女子的姓名和其他個人資料。另外，該女子友人也收到偷拍內容，「這絕對是一大創傷，因為這些人是我法學院的同學。」

針對女子提告，希爾頓集團一名發言人表示，他們對這起訴訟感到震驚，雖然飯店翻修期間沒有發現錄音設備，但飯店將繼續與當局合作，直到找到嫌犯。

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