有益健康？美教授稱每餐只能吃6根薯條 網：沒人辦的到

哈佛大學公共衛生學院教授瑞姆（Eric Rimm）日前接受採防時提醒民眾，薯條對人體健康極有害，每餐最多只能吃6根。（歐新社-埃菲社）

2018-12-05 11:02

〔即時新聞／綜合報導〕哈佛大學公共衛生學院教授瑞姆（Eric Rimm）日前接受採訪時提醒民眾，薯條對人體健康極有害，每餐最多只能吃6根，對此就有網友表示，人類史上沒人辦的到。

綜合外媒報導，瑞姆稱薯條為「澱粉炸彈」（starch bomb），不僅缺乏綠色植物該有的營養素，且製作時須油炸和用加入多種調味料，食用過多易增加肥胖、糖尿病和心血管疾病的風險。

「每週吃2至3次薯條的人，比吃非油炸馬鈴薯的人死亡率更高」瑞姆指出，每位美國人每年平均吃115.6磅（約53公斤）的馬鈴薯，其中三分之二為薯條、薯片等馬鈴薯加工品，但沒有多少人會完全戒掉薯條，因此若每餐僅食用6根薯條並搭配沙拉，對健康影響會好很多。

不過有諸多網友不買單瑞姆的好心建議，有人表示「人類史上沒有人可以只吃6根薯條就停下不吃了」、「我的人生中不需要如此消極。＃給我所有薯條（＃GiveMeAllTheFries）」，且有1名餐館員工透露，若餐廳按照提醒，每人每餐僅供應6薯條，相信必會引起暴動。

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