中國是貧窮的資本主義國家 魏京生：習近平現在就想當皇帝

中國流亡美國的異議份子魏京生日前接受法新社專訪，批評北京的「一黨專政」，讓集權的政府能更瘋狂地欺壓百姓。（法新社）

2018-12-05 10:39

〔即時新聞／綜合報導〕1978年12月5日，中國流亡美國異議份子魏京生在北京西單進行民主牆活動，貼出《第五個現代化：民主與其它》，並試圖推動中國政治民主化發展，卻被判刑入獄，隨後流亡海外。日前他接受法新社專訪，不僅指出中國政府在政治上更加集權，實行的經濟改革主要讓統治者受益、百姓受剝削，更批評現任領導人習近平要稱帝。

《法新社》報導，魏京生日前於美國首都華盛頓南邊的馬里蘭州住處接受專訪，批評北京的「一黨專政」。過去鄧小平曾提出工業、農業、國防、科學的「四個現代化」，然而魏京生認為沒有政治改革是不夠的，因為一黨專政讓政府更加集權，對民眾施行更瘋狂地欺壓。提到北京仍持續打壓人權時，他回應「現在，到了習近平時代，政治上甚至倒退了。」

報導引述，魏京生除了質疑鄧小平收到的讚譽名不副實外，還強烈批評後繼領導人。他譴責前領導人江澤民利用中國廉價勞動力，勾結西方投資者以獲取高額利潤，卻沒有讓中產階級受益。「在毛澤東時代，中國是一個貧窮的『社會主義』國家；現在，中國是一個貧窮的『資本主義』國家。」

報導表示，對於現任領導人習近平廢除任期制，魏京生的批評也不客氣，「習近平不是要等到2023年之後才當皇帝，」他說，「習現在就想當皇帝。」此外，魏京生也一再強調，中國「從來不遵守規則」，並暗指自己的人身安全仍受到威脅。

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