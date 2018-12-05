曝新疆再教育營現況 美國務院：關押200萬維族人

新疆再教育營外觀。（路透）

2018-12-05 10:35

〔即時新聞／綜合報導〕中國新疆迫害人權問題嚴重，美國國務院人權暨勞工局副助卿巴斯比（Scott Busby）4日出席參議院聽證會時表示，據美方估算，新疆再教育營目前最少關押80萬至200萬少數民族穆斯林。

根據美國《自由亞洲電台》報導，美國參議院外交事務委員會亞太地區委員會，於美東時間4日舉辦第3場有關中國問題的聽證會，會議聚焦在中國持續惡化的人權問題，在聽證會上作證的巴斯比，在面對中國新疆遭迫害人數的問題時，給出了前述數字。

巴斯比表示，從2017年4月至今，中國政府在新疆至少關押80萬至200萬名維吾爾、哈薩克等少數民族穆斯林人士，他說，大部分遭關押者並未經過刑事犯罪起訴，而是被當地政府非法關押，且其家屬對他們的下落均一無所知。

此外，與會參議員亦針對中國拘押境內美籍人士的問題表達不滿，要求美國當局採取進一步措施，巴斯比指出，這些被關押的人士中，有部分是外媒記者的親屬，即便美方曾數度向中國官員提出質詢，至今仍無人獲釋。

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