習近平強調依憲治國 外媒：中國人民不領情

中國領導人習近平。（歐新社）

2018-12-05 10:17

〔即時新聞／綜合報導〕昨天（12月4日）是中國一年一度的憲法日，上至國家領導人習近平，下至地方政府基層、官方媒體均高調宣傳憲法重要性，不過，有外媒指出，中國民間對當局的做法並不領情，直批「政府有法不依，讓憲法淪為擺設」。

根據美國《自由亞洲電台》報導，習近平在憲法日發布指示，對內強調堅持依憲治國的原則，對外重申弘揚中國憲法精神、維護憲法權威。中國人大常委會辦公廳會同中央宣傳部、司法部則在北京舉行座談會，習近平心腹、人大常委會委員長栗戰書也在會上強調，黨要貫徹落實習近平對於憲法重要講話及指示批示精神。

然而，當局對於憲法重要性的漂亮宣言，聽在底層老百姓耳中似乎不太中聽，北京維權人士倪玉蘭受外媒採訪，直批中國政府帶頭不依法行政，「說咱們國家有憲法，但公民卻沒有受法律保護，我覺得有沒有這個憲法日都沒差」。

另名瀋陽周姓女士言詞更加尖銳，痛批中國官員以權謀私，法律在他們眼中根本就沒有約束力，但對於老百姓，憲法卻是一種鎮壓工具。她說，中國憲法就是擺設，黨大於一切，黨就是憲法，強調這些依法治國的說法，都是當局用來騙老百姓的。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/