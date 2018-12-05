NASA專家：外星生命可能早已來過地球...

科學家柯倫巴諾最近發表研究論文提出，外星生命可能早就來過地球。UFO示意圖。（圖擷自推特）

2018-12-05 09:31

〔即時新聞／綜合報導〕美國國家航空暨太空總署（NASA）埃姆斯研究中心（Ames Research Center）科學家柯倫巴諾（Silvano P. Colombano）最近發表研究論文，人類一直苦苦追尋的外星生物形體，很可能擁有與人體不同的構造，他們的身體未必如人體一樣由碳等物質組成，若非由碳元素組成，外星生命可能早就來過地球！

綜合外媒報導，過去科學界對外星生命的假設，認為外星生命也就像人類一樣，有壽命的限制。不過，柯倫巴諾提出新假設，外星生命的生命週期可能不受歲月限制，如果外星生物非由碳組成，那些來到地球的外星「探險家」，可能是極微小的超級智慧生命。

柯倫巴諾提到，外星人可能已經找到了人類無法理解的技術，使得星際旅行等任務成為可能。若推翻目前假設，外星生命沒有壽命的限制，即使長途的星際旅行要花上很多年的時間，他們也可以克服這個難題。

他認為，人類對外星生命的假設應該變得更有「彈性」，不應把潛在的可能性限制在現有的假設內，如果用一套對於高等智慧生命和技術的新假設，部分現象可能符合特定假設，同時也可以開始進行一些認真的調查。

柯倫巴諾也提到，人類文明最早可以追溯至10萬年前，但實際科技起飛的年代僅在500年前。太陽系外類似地球的星體有數10億年歷史之久，若這些星體有文明存在，他們的科技發展也許遠超人類，若我們以自己的科技去假設他們無法進行星際旅行，其實很不切實際。

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