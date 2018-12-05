出新招對抗中國滲透！ 紐西蘭加派外交官到太平洋島國

紐西蘭外交部長彼得斯（圖右）表示，紐西蘭政府將在明年向太平洋國家加派14名新外交官。（歐新社）

2018-12-05 09:03

〔即時新聞／綜合報導〕面對中國透過「一帶一路」在太平洋地區日益增長的戰略影響力，紐西蘭外交部長彼得斯（Winston Peters）表示，紐西蘭政府將在明年向太平洋國家加派14名新外交官，外媒認為這是西方國家應對中國擴張權力的新手段。

根據《路透》報導，彼得斯透過聲明表示，將在薩摩亞、東加、斐濟、萬那杜、巴布亞紐幾內亞、索羅門群島、吉里巴斯、美國夏威夷等國家加派外交人員，「加派這些新職務，是紐西蘭致力於太平洋地區的第一步，將幫助地區更安全、繁榮，並增強紐西蘭在地區的聲量。」

根據彼得斯辦公室聲明，這些工作將在今年年底前公告，新職位預計將在2019年中上任。彼得斯也表示，紐西蘭將向日本、美國、歐盟和中國派遣4名外交官，以協調太平洋地區的政策。

除了紐西蘭，美國、澳洲、法國和英國都將在太平洋島國開設新的大使館，並增加更多的工作人員，並加強與島國領導人接觸，以對抗中國日益增長的影響力。

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