富比士2018年最有權勢女性 梅克爾排第1、小英40名

德國總理梅克爾被富比士列為全球最有權勢的女性。（歐新社）

2018-12-05 07:06

〔即時新聞／綜合報導〕《富比士》雜誌發布2018年全球百名最具影響力女性榜單，德國總理梅克爾（Angela Merkel）繼續蟬聯榜首，第二名則是相英國首相梅伊（Theresa May），第三名則是國際貨幣基金（IMF）總裁拉加德（Christine Lagarde），台灣總統蔡英文則從去年15名往後退到第40名。

《富比士》雜誌發布的全球最具影響力的百人排行榜中，第4名是通用汽車執行長 Mary Barra ，第5名是富達投資執行長 Abigail Johnson 。美國總統川普的女兒伊凡卡（Ivanka Trump）排在第24位，緊緊排在英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）之後，而美國著名的脫口秀女王歐普拉（Oprah Winfrey）排第20位，而中國國主席習近平的夫人彭麗媛排第65位。

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